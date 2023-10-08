Сотни сельчан в Костанайской области живут без интернета и связи

В 186 селах Костанайской области плохо работает интернет и мобильная связь. Жители 33 сел и вовсе остаются оторванными от цивилизации. Об этом 5 октября 2023 года заявил руководитель управления информатизации Азамат Кашиев, сообщает Zakon.kz.

Жители 33 сел в Костанайской области остаются оторванными от цивилизации. Мобильный интернет, как и сотовая связь, здесь не доступны, пишет "Наша газета".

Созваниваться с родными и близкими для сельчан – целая проблема. О проблемах с интернетом акимат Костанайской области в курсе.

"В Костанайской области 526 сельских населенных пунктов, из них 517 на сегодня имеют статус сел. В 64% из их мы считаем имеется мобильный интернет хорошего качества — 4G, в 186 — плохой, а из них 33 вообще его не имеют, там нет никакой мобильной связи. Правда, большинство таких сел все–таки совсем маленькие, там живет по 60-70 человек", – заявил руководитель управления информатизации в Костанайской области Азамат Кашиев.

По словам главы ведомства, ситуация с обеспечением интернета меняется. Чтобы полностью обеспечить сельское население региона интернетом и мобильной связью нужно три года.

"Пришли к соглашению, что мы в течение трех лет обеспечим все села интернетом уровня 4G", – сказал Кашиев.

На бюджетные деньги будут строить антенно-мачтовые сооружения, частные структуры – ставить базовые станции.

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Считается, что Казахстан обеспечен одним из самых быстрых мобильных интернетов в Центральной Азии. Однако, несмотря на такую высокую скорость, проблемы с качеством связи, все еще остаются актуальными. Об этом заявлял и Касым-Жомарт Токаев, отметив, что стабильность интернета и сотовой связи в Астане оставляет желать лучшего.

В сентябре 2023 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, который "отхватил" порцию хейта после высказывания, что интернет в РК лучше, чем в Токио, все–таки признал, что в стране есть проблемы с качеством связи.

