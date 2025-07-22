В Алматинской области сельчане остались без мобильной связи и интернета
Фото: pexels
Жители села Актогай уже месяц страдают без мобильной связи и интернета, сообщает Zakon.kz.
Со слов сельчан, чтобы позвонить, им приходится выходить на трассу. Раньше таких проблем не было, потому что в поселке стояла вышка сотовой связи. Но недавно ее демонтировали, передает КТК.
Располагалась антенна на водонапорной башне. Зачем ее убрали, никто из местных не знает. В компании, которая владеет водонапорной башней, объяснили, что провайдер установил свое оборудование на их территории незаконно. Поэтому станцию пришлось снести.
"Статья 86 Водного кодекса Республики Казахстан уточняет, что данная водонапорная башня относится к зоне санитарной охраны. И так как в радиусе 50 метров на данном участке невозможны строения, сторонние объекты", – прокомментировал конфликт юрист ТОО "Alatau Public Utilities" Данияр Даркенбаев.
Чиновники просят сельчан набраться терпения. Новую вышку сотовой связи обещают установить в течение нескольких недель.
Предприниматели сгоревшего рынка в Астане просят освободить их от налогов.
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