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Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах страны

Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах страны Фото: pixabay
В воскресенье, 8 октября, в Павлодаре, Усть-Каменогорске и Риддере синоптики обещают высокое содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики предупредили жителей Астаны и 13 регионов о штормовой опасности. Специалисты сообщают о сильном ветре и грозах.

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Мария Мельникова
Казгидромет Павлодар Риддер Усть-Каменогорск
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