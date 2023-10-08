Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах страны

Фото: pixabay

В воскресенье, 8 октября, в Павлодаре, Усть-Каменогорске и Риддере синоптики обещают высокое содержание вредных веществ в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

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