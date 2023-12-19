Повышенное загрязнение воздуха ожидается в трех городах страны

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Во вторник, 19 декабря, синоптики обещают высокое содержание вредных примесей в воздухе над Алматы, Усть-Каменогорском и Риддером, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Специалисты прогнозируют неблагоприятные метеорологические условия 19 декабря в Алматы, Усть-Каменогорске и Риддере. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Накануне синоптики предупредили о штормовой опасности жителей 14 областей Казахстана. В регионах прогнозируют туман, метель и гололед. Читайте также В Алматы Sergek начал фиксировать водителей, не пропускающих пешеходов на "зебре" Школьник спас девушку в Актобе Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию

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