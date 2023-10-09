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Как проект "Серебряный возраст" помогает жителям Карагандинской области

Как проект "Серебряный возраст" помогает жителям Карагандинской области Фото: egov.kz
По проекту "Серебряный возраст" в Карагандинской области смогли трудоустроиться 730 соискателей в предпенсионном возрасте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

По информации областного центра трудовой мобильности, в регионе больше трех тысяч вакансий. Работодатели пользуются государственными программами, чтобы найти рабочую силу.

"По проекту "Серебряный возраст" мы трудоустраиваем жителей области старше 50 лет. Сначала человек регистрируется в качестве безработного, и затем мы подбираем вакансию. Находим работу швеям, пекарям, поварам, кондитерам, бухгалтерам, экономистам и т. д. На какую профессию будет запрос, с тем и будем работать".Заместитель руководителя Центра трудовой мобильности по Карагандинской области Даурен Кошкаралиев

Карагандинка Нафиса Мухитова нашла работу по профессии в 60 лет. Проект "Серебряный возраст" позволил женщине почувствовать себя нужным и востребованным работником.

"Давно думала пойти работать по профессии, но возраст уже сказывается, не везде берут. По профессии я швея, трудилась в молодости на Абайской швейной фабрике. Потом переехала в Караганду, работала на рынке продавцом. Обратилась в Центр занятости два месяца назад, и буквально сразу устроилась швеей на "Дедал". Все мне здесь нравится. Коллектив хороший, зарплата устраивает, занимаюсь любимым делом".Нафиса Мухитова
Как проект

Фото: egov.kz

ТОО "Фирма "Дедал" давно сотрудничает с городским центром занятости. Сейчас в компании семь человек трудоустроено по проекту "Серебряный возраст". Руководитель Равиль Шаипкин говорит, что это не предел. Готов брать работников и по другим субсидируемым государством проектам.

"В легкой промышленности мы с 1998 года. В последнее время ощущаем кадровый голод. Проект "Серебряный возраст" помогает освоить новую специальность людям предпенсионного возраста или найти работу по профессии. У нас есть учебный центр. Там меньше теории, больше практики. Сейчас у нас трудится около 60 человек, но люди еще нужны".Равиль Шаипкин

В Центр поддержки мастеров "Шебер" приняли на работу женщину, которой до пенсии осталось три года. Карагандинка Ирина Киселева по образованию учитель рисования и черчения, а теперь в художественной мастерской трудится швеей и осваивает другие навыки. По словам руководителя центра Натальи Вшивцевой, она планирует по программе "Серебряный возраст" трудоустроить еще порядка десяти человек.

Работодателям субсидируется трудоустройство "серебряных" работников. Программа действует три года. Выплаты происходят в несколько этапов и процент зависит от зарплаты, но не более 30 МРП: 12 месяцев – 70 %, с 13-го до 24-го месяца – 65 %, с 25-го до 36-го – 60 %.

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