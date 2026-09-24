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Общество

Более 7 млн гектаров земель исследовали в Казахстане – озвучены результаты

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2026 15:03 Фото: pexels
Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Мурат Темиржанов 24 сентября 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о проведенном исследовании земель, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что 8 июля 2026 года глава государства подписал закон "О защите почв".

"В рамках этого закона закреплен приоритет сохранения плодородия почв, а также расширены обязанности землепользователей по рациональному использованию и охране земель. В настоящее время продолжается работа по созданию Единой цифровой платформы земельных ресурсов. В этом году проведены почвенные исследования на площади 7 млн гектаров, геоботанические исследования – на площади 7,5 млн гектаров, агрохимические исследования – на площади 4 млн гектаров", – сказал Темиржанов.

Кроме того, по его словам, подготовлены цифровые материалы по оценке состояния земель общей площадью 53,5 млн гектаров.

По результатам проведенной работы выявлено около 2,7 млн гектаров деградированных земель, нуждающихся в восстановительных мероприятиях.

Ранее мы писали, что с 8 сентября в силу вступают новые требования к владельцам земельных участков.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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