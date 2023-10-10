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Экс-директор ТРК Президента назначен пресс-секретарем акима ВКО

Экс-директор ТРК Президента назначен пресс-секретарем акима ВКО Фото: инфоцентр ВКО
Пресс-секретарем Акима Восточно-Казахстанской области назначен Бауыржан Айтказин, сообщает Zakon.kz.
Бауыржан Айтказин окончил филологический факультет Алматинского государственного университета и Московский институт экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности "Антикризисное управление".

Известный медиа-менеджер, Бауыржан Айтказин имеет большой опыт работы в сфере средств массовой информации. Работал ведущим новостей телеканала "Тан", ведущим выпускающим редактором программы "Информбюро" 31 канала. Вел информационно-аналитическую программу "7 күн" Агентства "Хабар".

В разные годы возглавлял Восточно-Казахстанскую областную телерадиокомпанию, Павлодарский филиал Республиканской телерадиокорпорации "Казахстан".

Был генеральным директором Телерадиокомплекса Президента РК, руководителем пресс-службы Мажилиса Парламента, председателем Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации, заместителем председателя правления республиканской телерадиокорпорации "Казахстан".

Лауреат премии Союза журналистов Казахстана, награжден нагрудным знаком "Ақпарат саласының үздігі".

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