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Казахстанские спасатели отправились с гуманитарной миссией в Афганистан

Казахстанские спасатели отправились с гуманитарной миссией в Афганистан Фото: пресс-служба МЧС РК
Отряд спасателей МЧС Казахстана отправился в Афганистан, чтобы помочь ликвидировать последствия разрушительного землетрясения, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК 10 октября, отряд спасателей вылетел в Афганистан по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. В составе группы – 45 человек, в том числе врачи и фельдшеры Центра медицины катастроф и кинологи Республиканского оперативно-спасательного отряда.

Самолет казахстанских спасателей

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Это опытные сотрудники с многолетним богатым опытом в спасательных операциях. Ряд спасателей и медиков принимали участие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции в текущем году", – отметили в пресс-службе МЧС.

Отряд укомплектован необходимым оборудованием. Его возглавляет и.о. председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Уларбек Абыкеев.

Техника казахстанских спасателей

Фото: пресс-служба МЧС РК

Направить в Афганистан спасателей и гуманитарную помощь поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Помощь будет включать продовольствие, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости.

Серия мощных подземных толчков магнитудой 6.2 произошла в Афганистане 7 октября. Согласно последним данным, в результате землетрясения разрушено множество домов, погибли не менее 2,4 тысячи человек, еще около 2 тысяч пострадали.

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