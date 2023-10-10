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В акимате Актобе прокомментировали утечку газа

В акимате Актобе прокомментировали утечку газа Фото: скриншот с видео
Городские власти Актобе сообщили, что ситуация под контролем, утечка газа была остановлена, передает Zakon.kz

Как отмечается, без газа никто не остался.

"На место происшествия выехал аким города Азамат Бекет, который взял ситуацию под контроль. При этом подача газа потребителям не прекращена. В настоящее время газоснабжение производится по дополнительной линии", - говорится в сообщении городского акимата.

Ранее сообщалось, что 9 октября в 21: 51 поступило сообщение о взрыве газа на станции регулирования в районе жилого массива Береке. На место происшествия выехали сотрудники ДЧС Актюбинской области. Изначальное сообщение о взрыве, которое распространилось в пабликах города не подтвердилось.

Отметим, что по информации акимата пострадавших нет.


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