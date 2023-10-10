Глава Минпросвещения запретил школам заставлять слабых учеников уходить в колледжи

Министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в правительстве 10 октября запретил школам заставлять слабых школьников уходить в колледжи после 9 класса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько законно заставлять слабых школьников уходить в колледжи после 9 класса.

"Я категорически против, не должно быть такой ситуации. Я лично разберусь, и в других регионах предупредим, что если есть такие ситуации, чтобы незамедлительно прекратили. Выбор школы или колледжа – это выбор каждого ученика и родителя, если отдельные учителя или отдельные школы не осведомлены об этом, то придется напомнить об этом", – заявил Гани Бейсембаев.

По его словам, недопустимы буллинг или прессинг по этому вопросу в отношении ребенка.

"Буллинг, чтобы ребенок не продолжил обучение в школе, а перешел в колледж – это недопустимо. Таких приказов и заданий Минпросвещения не давало. Разберемся, не только с этой школой, наверное, все управления образования придется предупредить, чтобы школы проверили на данный предмет и предупредили все школы, чтобы не увлекались старыми методами, которые давно изжили себя и не применимы сейчас", – резюмировал министр.

10 октября министр просвещения Гани Бейсембаев прокомментировал также инцидент в школе Алматинской области, где ученик упал на штырь, проткнув мочевой пузырь и толстую кишку.