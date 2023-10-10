Будут ли иностранцы работать на АЭС в Казахстане

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Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в ведомстве 10 октября рассказал, будут ли иностранные специалисты работать на АЭС, если ее построят в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Нурмаганбетов сообщил, что сейчас идет подготовка кадров для работы на будущей АЭС. "Подготовка идет. Соответствующие соглашения у Казахстана подписаны с несколькими странами: с Россией, Кореей и с Венгрией", – отметил он. В целом, по словам вице-министра, Казахстан – урановая держава. В стране добывают уран, есть атомные реакторы, есть ядерная медицина и токамак. Поэтому специалисты-атомщики нужны вне зависимости от того, построят АЭС или нет. "Касательно того, что когда АЭС будет построена, будут ли там иностранцы – безусловно. Потому что опыт ведения реакторов – он в считаных странах есть, поэтому на первом этапе вендор в любом случае будет обеспечивать обучение местных кадров и безопасную эксплуатацию на первом этапе. После того как казахстанский персонал сможет это все освоить и набраться компетенций, тогда ощутимо большая часть сотрудников на данных объектах будет из казахстанских специалистов", – указал Жандос Нурмаганбетов. 1 сентября министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал решение о планируемом строительстве АЭС в поселке Улкен Алматинской области.

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