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Полиция Алматы посоветовала подать в суд на Сабину Алтынбекову

55 Фото: Instagram/altynbekova_20
В сети разгорается скандал вокруг волейболистки Сабины Алтынбековой. На спортсменку написали заявление в полицию, сообщает Zakon.kz.

Недовольные онлайн–курсами волейболистки Сабины Алтынбековой казахстанки обратились с заявлением в полицию Алматы. 

Многие покупатели курса потребовали вернуть им деньги, потому что они остались не в восторге качеством полученных знаний. Речь идет о курсе по "наставничеству", когда ученики покупают опыт более успешного человека, чтобы использовать его знания в реализации карьерных и не только амбиций.

За организованные курсы наставничества каждый ученик заплатил Сабине Алтынбековой 290 тысяч тенге. Некоторым пришлось оформлять оплату в рассрочку. 

По данным правоохранителей, заявление, действительно, поступило. Но пострадавших просят обратиться с иском в суд. 

"Заявление по данному факту в Управление полиции Турксибского района поступило 6 октября 2023 года. На основании требований статьи 179 УПК РК, с учетом наличия между сторонами договорных отношений,  было рекомендовано обратиться в суд в гражданско–правовом порядке путем подачи соответствующего иска". пресс–служба Департамента полиции города Алматы

В 2021 году полиция Алматы проводила проверку по факту поступивших заявлений от граждан о деятельности известной казахстанской блогерши Алии Байтугаевой, более известной как Super.mamаsita. 

Заявления поступили от слушателей организованных блогершей платных обучающих курсов в Instagram. Среди обратившихся в полицию есть не только казахстанцы, но и жители из других стран СНГ. 

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