"Красота рядом": заснеженный Заилийский Алатау привел в восторг казахстанцев
Фото: Instagram/dots_foto
Высокогорные пейзажи Заилийского Алатау опубликовал фотограф из Алматы Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.
Порция красивых фотографий опубликована 23 февраля 2024 года на личной странице в Instagram Доценко.
"Люблю наше высокогорье в конце зимы, снега уже скапливается очень много. От этого виды становятся какими-то гималайскими, будто находишься в окружении семи-восьмитысячников".Дмитрий Доценко
По его словам, самый доступный вариант увидеть эту суровую красоту – подняться на пик "Шымбулак" с верхней станции канатной дороги.
"Набор высоты получается около 200 метров, путь проходит по каменистой осыпи, с обходом скальных жандармов, кое-где даже приходится взбираться на скалы. На такой высоте уже чувствуется недостаток кислорода, идти тяжелее. Но все это и дает прекрасное ощущение высоких гор. А пейзажи вокруг просто космос! Многие люди готовы ехать за такими видами тысячи километров".Дмитрий Доценко
В заключении мастер добавил:
"Алматинцам везет, красота рядом".
Комментаторы как обычно с восторгом оценили старания Доценко:
- Очень красиво!
- Красотища.
- Красивый Заилийский Алатау. Люблю. Спасибо вам за такую красоту!
- Чудесный вид.
- Как хочется в горы.
- Алматинцы очень любят свои горы.
- Красота рядом.
Ранее Доценко порадовал подписчиков интересными видео и историями о красочных птичках.
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