"Красота рядом": заснеженный Заилийский Алатау привел в восторг казахстанцев

Высокогорные пейзажи Заилийского Алатау опубликовал фотограф из Алматы Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

Порция красивых фотографий опубликована 23 февраля 2024 года на личной странице в Instagram Доценко.

"Люблю наше высокогорье в конце зимы, снега уже скапливается очень много. От этого виды становятся какими-то гималайскими, будто находишься в окружении семи-восьмитысячников". Дмитрий Доценко

По его словам, самый доступный вариант увидеть эту суровую красоту – подняться на пик "Шымбулак" с верхней станции канатной дороги.

"Набор высоты получается около 200 метров, путь проходит по каменистой осыпи, с обходом скальных жандармов, кое-где даже приходится взбираться на скалы. На такой высоте уже чувствуется недостаток кислорода, идти тяжелее. Но все это и дает прекрасное ощущение высоких гор. А пейзажи вокруг просто космос! Многие люди готовы ехать за такими видами тысячи километров". Дмитрий Доценко

В заключении мастер добавил:

"Алматинцам везет, красота рядом".

Комментаторы как обычно с восторгом оценили старания Доценко:

Очень красиво!

Красотища.

Красивый Заилийский Алатау. Люблю. Спасибо вам за такую красоту!

Чудесный вид.

Как хочется в горы.

Алматинцы очень любят свои горы.

Красота рядом.

Ранее Доценко порадовал подписчиков интересными видео и историями о красочных птичках.