Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Красота рядом": заснеженный Заилийский Алатау привел в восторг казахстанцев

"Красота рядом": заснеженный Заилийский Алатау привел в восторг казахстанцев Фото: Instagram/dots_foto
Высокогорные пейзажи Заилийского Алатау опубликовал фотограф из Алматы Дмитрий Доценко, сообщает Zakon.kz.

Порция красивых фотографий опубликована 23 февраля 2024 года на личной странице в Instagram Доценко.

"Люблю наше высокогорье в конце зимы, снега уже скапливается очень много. От этого виды становятся какими-то гималайскими, будто находишься в окружении семи-восьмитысячников".Дмитрий Доценко

По его словам, самый доступный вариант увидеть эту суровую красоту – подняться на пик "Шымбулак" с верхней станции канатной дороги.

"Набор высоты получается около 200 метров, путь проходит по каменистой осыпи, с обходом скальных жандармов, кое-где даже приходится взбираться на скалы. На такой высоте уже чувствуется недостаток кислорода, идти тяжелее. Но все это и дает прекрасное ощущение высоких гор. А пейзажи вокруг просто космос! Многие люди готовы ехать за такими видами тысячи километров".Дмитрий Доценко

В заключении мастер добавил:

"Алматинцам везет, красота рядом".

Комментаторы как обычно с восторгом оценили старания Доценко:

  • Очень красиво!
  • Красотища.
  • Красивый Заилийский Алатау. Люблю. Спасибо вам за такую красоту!
  • Чудесный вид.
  • Как хочется в горы.
  • Алматинцы очень любят свои горы.
  • Красота рядом.

Ранее Доценко порадовал подписчиков интересными видео и историями о красочных птичках.

Читайте также

Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Забастовка в Мангистау, Казахстан, West Oil Software
Забастовка в Мангистау: что о ней думают в обществе?
Виталий Соболев, полиция, Кызылорда
Участковый Виталий аға: Семью ребенку не заменят ни учителя, ни полицейские
Анастасия Московчук
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Полицейские Алматы с новым прибором разыскивают нарушителей ПДД
Алматинцы почувствовали очередной афтершок
В Алматы произошло землетрясение во время сейсмотренировки
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
48-летняя Тина Канделаки пожаловалась на генетику
48-летняя Тина Канделаки пожаловалась на генетику
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: