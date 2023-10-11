Ашимбаев: Нас тревожит серьезная эскалация на Ближнем Востоке

Председатель Сената Маулен Ашимбаев высказался о палестино-израильском конфликте. Он призвал стороны к поиску политических инструментов для решения ситуации мирным путем, сообщает Zakon.kz.

На заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий 11 октября Маулен Ашимбаев отметил, что за 20 лет Съезд стал уникальной диалоговой платформой, объединяющей первых лиц, наиболее авторитетных представителей мировых и традиционных религий.

"Сегодня благодаря мудрости мировых религиозных лидеров человечество в начале XXI века избежало сценария столкновения цивилизаций", – сказал Маулен Ашимбаев.

Между тем, по его словам, в то время как религиозные лидеры демонстрируют пример успешного диалога и взаимопонимания, в мировой политике нарастают разногласия и конфликты.

"Мы видим рост геополитического соперничества крупных держав и эрозию международной системы безопасности. К глубокому сожалению, пока не дают результата попытки остановить кровопролитие в Украине и других горячих точках. Нас всех тревожит серьезная эскалация на Ближнем Востоке, обострение палестино-израильского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы среди мирного населения. В этих условиях призываем к поиску политических инструментов для решения ситуации мирным путем, не прибегая к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации и расширению конфликта", – высказался спикер Сената.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда боевики палестинского движения ХАМАС атаковали Израиль. Израильские войска вытеснили боевиков со своей территории, нанесли мощные ответные удары по палестинской территории и 9 октября заявили о полной блокаде сектора Газа.

В этот же день официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге ответил на вопрос, признает ли Казахстан палестинскую организацию ХАМАС террористической.