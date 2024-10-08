Ашимбаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке

Председатель Сената Маулен Ашимбаев 8 октября 2024 года на XXII заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий перечислил причины, которые дестабилизируют современное общество, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что сегодня мир находится в ситуации, когда все текущие глобальные вызовы и угрозы переплетены, взаимозависимы и усиливают друг друга.

"Очень сложная ситуация сегодня сложилась на Ближнем Востоке. Мы все глубоко обеспокоены усилением эскалации напряженности в этом регионе. Наша страна призывает все вовлеченные стороны к отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего ухудшения обстановки. В этой связи отмечаем важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий на Ближнем Востоке исключительно политико-дипломатическим путем в рамках принципов Устава ООН и международного права. Кроме того, продолжается кровопролитный конфликт в Украине", – дополнил Ашимбаев.

Он подчеркнул, что горячих точек на планете становится все больше.

"Эскалация конфликтов подрывает достижения международного сообщества за последние десятилетия, приводит к гонке вооружений и, самое главное, страданиям и потерям среди мирного населения. Мы также видим, что различные силы используют международную напряженность для продвижения радикальной идеологии, разжигания ксенофобии и распространения "языка ненависти". В мире вновь активизировались террористические и экстремистские группировки", – сказал председатель Сената.

По его мнению, эти негативные тенденции усиливают такие вызовы, как бедность и неравенство, ухудшение окружающей среды и климатический кризис. Помимо этого, с его слов, актуальным вызовом, стоящим перед человечеством и вызывающим многочисленные дискуссии, является стремительное развитие нейросетей и искусственного интеллекта.

"Сегодня цифровые технологии открывают широкие возможности для прогресса, но одновременно несут в себе и новые вызовы. По мнению экспертов, одной из главных угроз в информационной сфере становится широкое распространение злонамеренной дезинформации и фейков, в этих целях могут быть задействованы и силы искусственного интеллекта. Это может приводить к различным столкновениям между этническими, религиозными и социальными группами", – заявил Ашимбаев.

Он озвучил, что в совокупности все эти вызовы дестабилизируют современное общество, подрывают глобальную стабильность и снижают эффективность прежних механизмов обеспечения безопасности.

"Для уменьшения и преодоления этих проблем важное значение имеет объединение усилий всех конструктивных и созидательных сил. Уверены, что большую роль в этом процессе должны играть и религиозные лидеры. В этой связи сегодня возрастает значение духовной дипломатии. Как отметил Касым-Жомарт Токаев: "Сейчас, когда мир продолжает оставаться в состоянии политической неопределенности, как никогда необходим мост сближения между культурами и цивилизациями". Поэтому считаем, что важное значение имеет развитие таких диалоговых площадок, как Съезд лидеров мировых и традиционных религий", – заключил Ашимбаев.

2 октября посольство Казахстана в Израиле на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке опубликовало ряд рекомендаций. Также для казахстанцев в Израиле открыты линии экстренной связи.