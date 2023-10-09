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Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа

Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа Фото: pixabay, twitter/TimesAlgebraIND, pixabay
Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о полной блокаде в Газе с израильской стороны, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ответ на вторжение ХАМАСА страна отключает продовольствие, воду и электричество для Газы. Таким образом, отметил Нетаньяху, они "полностью изменят" Ближний Восток, пишет CNN.

По последним данным, с обеих сторон погибло как минимум 1 300 человек. Сотни пострадавших получили различные ранения.

Ранее бригадный генерал ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что за 48 часов армия мобилизовала 300 тысяч резервистов. К активным действиям в Израиле перешли после эскалации конфликта с Палестиной, который обострился 7 октября, когда ХАМАС выпустил тысячи ракет по израильской территории, затем туда проникли его боевики.

Днем 9 октября израильская сторона заявила, что на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа, активные боевые действия все еще ведутся на шести участках.

Тем временем, в официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что в Израиле продолжают оставаться граждане Казахстана. В ближайшее время из планируют вывезти из зоны боевых действий.

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Мария Мельникова
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