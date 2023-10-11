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Спикер Сената предупредил об угрозе вандализма и религиозных провокаций

Спикер Сената предупредил об угрозе вандализма и религиозных провокаций Фото: senate.parlam.kz
Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев рассказал, с какими вызовами сегодня сталкивается человечество, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев на открытии ХХI заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий 11 октября сообщил, что сегодня международные усилия по преодолению глобальных стратегических вызовов стали менее эффективными.

"На фоне сегодняшних острых кризисов на второй план отходят вопросы устойчивого развития, изменения климата, биологические угрозы, ядерное разоружение и другие фундаментальные вызовы. Опасность этих экзистенциальных угроз растет. Для их преодоления требуются совместные усилия всего мирового сообщества", – предупредил спикер Сената. 

По словам Маулена Ашимбаева, серьезной угрозой остается распространение языка ненависти и вражды.

"Большую тревогу вызывают действия провокаторов, которые в корыстных целях пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих. Сожжение священных книг, оскорбление религиозных символов – это вандализм, разжигающий враждебность между народами и религиями. Такие непозволительные и варварские акции не имеют ничего общего со свободой слова", – подчеркнул спикер Сената Казахстана. 

20 сентября Касым-Жомарт Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, осудил акты вандализма в отношении Корана, которые происходили в мире.

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