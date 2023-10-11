Ашимбаев: В основе проблем современного мира лежит нравственный кризис

Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев указал на огромный потенциал в духовной дипломатии и рассказал о планах ввести институт послов доброй воли съезда, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Маулен Ашимбаев сообщил, что в условиях нарастающей международной напряженности важно найти подходы для укрепления глобального диалога и доверия.

"Очевидно, что в основе большинства проблем современного мира лежит нравственный кризис. Погоня за материальным успехом, потребительское отношение к природе и окружающим людям, девальвация моральных приоритетов деструктивно влияют на человеческое общество. В этих условиях роль мировых и традиционных религий имеет огромную важность. Поэтому Казахстан твердо намерен продолжать содействовать объединению усилий религиозных лидеров для решения важнейших проблем, с которыми сталкивается сегодня международное сообщество", – указал он.

Спикер Сената Казахстана указал на то, что Съезд продолжит усилия, направленные на укрепление межрелигиозного диалога. В то же время он видит огромный потенциал в духовной дипломатии.

"Мировые лидеры, объединившись, могли бы внести огромный вклад в преодолении глобальных проблем современного мира, бедности, неравенства, способствовать прекращению войн и конфликтов, распространению культуры диалога и взаимоуважения. Предполагается углубление сотрудничества съезда с институтами ООН и другими международными структурами. Расширения круга партнеров и географии деятельности форума. Предлагается ввести институт послов доброй воли Съезда, который может стать важным инструментом духовной дипломатии. В работу форума предполагается шире вовлекать молодежь, женщин, людей с ограниченными возможностями. Данная инициатива должна способствовать сохранению традиций и преемственности диалога духовных лидеров", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Ранее спикер Сената предупредил об угрозе вандализма и религиозных провокаций.