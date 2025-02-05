Мажилисмен: Казахстан переживает "техногенную войну" из-за аварий на производстве

Депутат Ерлан Саиров на пленарном заседании Мажилиса 5 февраля 2025 года поднял проблему износа оборудования на отечественных промышленных объектах и его возможных последствий, передает Zakon.kz.

Саиров заявил, что степень изношенности объектов промышленности составляет более 50%, а в горнодобывающей отрасли этот показатель составляет более 60%.

"За последние десять лет из-за различных промышленных аварий в Казахстане пострадали 16 тыс. человек. Тогда как во время войны в Афганистане пострадало 14 тыс. человек. Такое ощущение, что Казахстан находится в какой-то техногенной войне. Ежегодно погибают около 2 тыс. человек", – сетует мажилисмен.

В связи с этим он предложил на законодательном уровне закрепить механизмы для регулярного обновления промышленных предприятий.



5 февраля депутаты Мажилиса одобрили проект закона, которым усиливаются требования по пожарной и промышленной безопасности. Так, для эффективной организации процесса перевооружения, включая технологии, оборудования и методов работы МЧС наделяется полномочиями по согласованию сводного плана обновления и технического перевооружения опасных производственных объектов.