Глава ДУМК рассказал, могут ли запретить никабы в Казахстане

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в кулуарах правительства 2 сентября 2024 года рассказал, могут ли запретить ношение никабов в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у председателя Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), насколько возможно введение запрета на ношение никабов в нашей стране. По их словам, сейчас Министерство информации и культуры РК рассматривает соответствующий законопроект.

"Мы, ДУМК Казахстана, пропагандируем основы религии. Мы должны понять, что никаб – это одежда, закрывающая лицо. Шариат не предписывает ношение такой одежды", – заявил в ответ Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

По его словам, ДУМК не является законодательным ведомством, а лишь разъясняет населению нормы религии и подчиняется закону.

В то же время он добавил, что по шариату каждая совершеннолетняя девушка должна носить платок.

"У каждой читающей намаз девушки есть права, если она хочет носить платок, она вправе. Мы должны уважать ее право. Если школьница достигла совершеннолетия, то она носит платок. Но в стенах школы есть свои правила. И получение знаний – это такая же обязанность людей. Дети не должны быть безграмотными, это прописано пророком", – резюмировал Наурызбай кажы Таганулы.

11 октября 2023 года глава МКИ Аида Балаева высказалась о возможности пересмотра закона "О религии" в Казахстане. А 14 июня 2024 года депутат Мажилиса Ермурат Бапи заявил, что в Казахстане необходимо ввести запрет на ношение паранджи в общественных местах.