Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

ЕС подарил мурал столичной школе

ЕС подарил мурал столичной школе Фото: SECCA
11 октября в Астане открыли мурал, посвященный устойчивой энергетике, сообщает Zakon.kz.

Мурал является подарком Европейского Союза (ЕС) школе в знак признания ее достижений в области энергосбережения и энергоэффективности, а также вклада в повышение осведомленности молодого поколения о "зеленой" энергетике.

На мурале слева изображены двое улыбающихся детей, девочка и мальчик, а справа вид на Астану в будущем. Голубое небо и белые птицы символизируют чистый воздух. Маленькие звездочки, разбросанные по картине, олицетворяют стремление к осуществлению детских мечтаний, а также являются отсылкой к звездам на флаге ЕС. Солнечные панели и ветряные турбины являются источником энергии и неотъемлемой частью жизни в будущем.

По словам Жулдыз Сериковой, автора мурала и победителя конкурса от ЕС, мальчик на картине – ее племянник, а остальная часть картины – ее мечта о будущем, которое, по ее мнению, ее племянник и все дети Казахстана заслуживают.

Ранее в столице появился мурал памяти Дархана Джуза.

Читайте также

Как будут пересматривать закон о религии в Казахстане
Как планируют пересматривать закон о религии в Казахстане
Глава Минэнерго: Невозможно полностью избежать аварий в отопительный сезон
Саткалиев об отопительном сезоне: Избежать аварий не удастся
Свадебная клятва казахстанцев на испанском озадачила комментаторов
Свадебная клятва казахстанцев на испанском озадачила комментаторов
Анастасия Стативкина
Астана Европейский Союз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
птица
Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября
Токаев о традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями
Токаев о традициях: Мы должны бороться с негативными тенденциями
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления