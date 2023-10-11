ЕС подарил мурал столичной школе

11 октября в Астане открыли мурал, посвященный устойчивой энергетике, сообщает Zakon.kz.

Мурал является подарком Европейского Союза (ЕС) школе в знак признания ее достижений в области энергосбережения и энергоэффективности, а также вклада в повышение осведомленности молодого поколения о "зеленой" энергетике.

На мурале слева изображены двое улыбающихся детей, девочка и мальчик, а справа вид на Астану в будущем. Голубое небо и белые птицы символизируют чистый воздух. Маленькие звездочки, разбросанные по картине, олицетворяют стремление к осуществлению детских мечтаний, а также являются отсылкой к звездам на флаге ЕС. Солнечные панели и ветряные турбины являются источником энергии и неотъемлемой частью жизни в будущем.

По словам Жулдыз Сериковой, автора мурала и победителя конкурса от ЕС, мальчик на картине – ее племянник, а остальная часть картины – ее мечта о будущем, которое, по ее мнению, ее племянник и все дети Казахстана заслуживают.

Ранее в столице появился мурал памяти Дархана Джуза.