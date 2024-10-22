Кому посвящен уникальный мурал, созданный в Семее
Фото: Telegram/semeyakimdigi
В Семее открыли уникальный мурал, посвященный сотрудникам полиции. Об этом 22 октября 2024 года рассказали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве уточнили, что произведение искусства расположено на одной из главных улиц города – ул. Бозтаева.
"На мурале изображен конный полицейский, который оберегает безопасность и спокойствие страны как днем, так и ночью, а также дети. Эта композиция символизирует безопасность, мир и тесную связь между обществом и полицией".Пресс-служба акимата Семея
3 октября 2024 года стало известно, что в Астане появился новый мурал, посвященный выдающейся казахстанской оперной певице и народной артистке Куляш Байсеитовой.
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