Кому посвящен уникальный мурал, созданный в Семее

Фото: Telegram/semeyakimdigi

В Семее открыли уникальный мурал, посвященный сотрудникам полиции. Об этом 22 октября 2024 года рассказали в городском акимате, сообщает Zakon.kz.

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