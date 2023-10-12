Бегемотихе Глории из зоопарка Шымкента привезли московского жениха
Фото: pixabay
В зоопарк Шымкента привезли бегемота. Нового обитателя зовут Мушкетер. Об этом стало известно 11 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.
В описании к видео на странице в Instagram сказано, что самец родился в 1993 году.
Бегемот участвовал в представлениях в московском Театре зверей имени Владимира Дирова.
"Перевозкой и доставкой бегемота занималась специальная транспортная компания под руководством специалистов зоопарка – зоотехника и ветеринарного врача".Пресс-служба зоопарка Шымкента
Специалисты отмечают, что за животным можно наблюдать со смотровой вышки.
"Надеемся, что в скором времени наша красавица Глория и Мушкетер привыкнут друг к другу и подарят нашему зоопарку маленькое чудо". Пресс-служба зоопарка Шымкента
Также сотрудники зоопарка обратились с вопросом к подписчикам:
"Как вы думаете, может быть поменять кличку нашему новому обитателю?"
Однако комментаторы решительно против смены имени:
- Зачем менять, если он уже привык к этой кличке.
- Мушкетер! Лучше не придумаешь, хорошая кличка.
- Не нужно менять кличку. Главное, чтоб был здоров!
10 октября 2023 года администрация зоопарка Шымкента пригласила жителей и гостей мегаполиса посмотреть на одного из самых древних и странных млекопитающих.
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