Бегемотихе Глории из зоопарка Шымкента привезли московского жениха

В зоопарк Шымкента привезли бегемота. Нового обитателя зовут Мушкетер. Об этом стало известно 11 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео на странице в Instagram сказано, что самец родился в 1993 году.

Бегемот участвовал в представлениях в московском Театре зверей имени Владимира Дирова.

"Перевозкой и доставкой бегемота занималась специальная транспортная компания под руководством специалистов зоопарка – зоотехника и ветеринарного врача". Пресс-служба зоопарка Шымкента

Специалисты отмечают, что за животным можно наблюдать со смотровой вышки.

"Надеемся, что в скором времени наша красавица Глория и Мушкетер привыкнут друг к другу и подарят нашему зоопарку маленькое чудо". Пресс-служба зоопарка Шымкента

Также сотрудники зоопарка обратились с вопросом к подписчикам:

"Как вы думаете, может быть поменять кличку нашему новому обитателю?"

Однако комментаторы решительно против смены имени:

Зачем менять, если он уже привык к этой кличке.

Мушкетер! Лучше не придумаешь, хорошая кличка.

Не нужно менять кличку. Главное, чтоб был здоров!

10 октября 2023 года администрация зоопарка Шымкента пригласила жителей и гостей мегаполиса посмотреть на одного из самых древних и странных млекопитающих.