В зоопарке Шымкента рассказали о долгожданном пополнении

Фото: pixabay

Обитателей Шымкентского зоопарка становится больше с каждым днем. Так начинается описание к видео с лебедями на странице в Instagram за 26 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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