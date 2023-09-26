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В зоопарке Шымкента рассказали о долгожданном пополнении

В зоопарке Шымкента рассказали о долгожданном пополнении Фото: pixabay
Обитателей Шымкентского зоопарка становится больше с каждым днем. Так начинается описание к видео с лебедями на странице в Instagram за 26 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники местного зоопарка сообщили, что недавно у лебедей вылупились птенцы.

"Мы так долго этого ждали и это свершилось. 6 июня в зоопарке вылупились 4 птенца лебедей-шипунов. Вылупившиеся птенцы привлекательны и милы, как и другие птицы, хотя оперение у лебедей обычно белое, окрас новорожденных птенцов – серый. Сейчас птенцы чувствуют себя хорошо".Пресс-служба Шымкентского зоопарка

Специалисты отмечают, что наблюдать за малышами после рождения было очень интересно и познавательно.

"Отец охранял потомство, вздымая крылья и образуя прекрасное облачко из своих крыльев, птенцы катались на спине своей матери, ныряли, задрав свои крошечные лапки, повторяя все свои движения за родителями".Пресс-служба Шымкентского зоопарка

Стоит отметить, что лебедь-шипун – редкий вид птиц.

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