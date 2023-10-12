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В казахстанских поездах появился интернет

В Казахстанских поездах появился интернет Фото: rail-news.kz
В казахстанских поездах внедрили новую услугу по предоставлению доступа к сети Интернет, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства транспорта, в зоне отсутствия покрытия широкополосного интернета через внутренние точки доступа Wi-Fi пассажир с помощью персональных электронных устройств, мобильных телефонов или планшетов может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыкальные произведения.

Данная услуга бесплатная.

Что нужно сделать для интернета в поезде 

Для этого необходимо включить Wi-Fi на устройстве пассажира, затем из списка сетей выбрать сеть KTZ. Далее открыть браузер и перейти на сайт http://vputi.kz

Ранее стало известно, что получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн.

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Получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн
Получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн
Анастасия Стативкина
Министерство транспорта РК Казахстан
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