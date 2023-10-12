В казахстанских поездах появился интернет

В казахстанских поездах внедрили новую услугу по предоставлению доступа к сети Интернет, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства транспорта, в зоне отсутствия покрытия широкополосного интернета через внутренние точки доступа Wi-Fi пассажир с помощью персональных электронных устройств, мобильных телефонов или планшетов может смотреть художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также слушать музыкальные произведения.

Данная услуга бесплатная.

Что нужно сделать для интернета в поезде

Для этого необходимо включить Wi-Fi на устройстве пассажира, затем из списка сетей выбрать сеть KTZ. Далее открыть браузер и перейти на сайт http://vputi.kz

Ранее стало известно, что получить технические условия для газификации жилых домов и объектов теперь можно онлайн.