В Алматы установили новые требования при проведении строительных работ

С 10 октября 2023 года вступило в силу постановление акимата Алматы о необходимости при проведении в городе различных строительно-ремонтных работ обустроить ливневую канализацию, сообщает Zakon.kz.

"При производстве работ по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту улично-дорожной сети при восстановительных работах после строительства, реконструкции и ремонта инженерных коммуникаций предусмотреть обустройство ливневой канализации", – говорится в постановлении.



Также глава города поручил при восстановлении асфальтобетонного покрытия проезжей части после строительства, реконструкции и ремонта инженерных коммуникаций предусмотреть нанесение соответствующих линий дорожной разметки.

Протяженность арычной сети в Алматы составляет 1525 км, из которых 1208 км используются в качестве ливневой канализации.

В рамках проекта "Строительство и реконструкция арычных сетей и ливневой канализации в городе Алматы" до конца 2024 года планируется построить 376 км арычной сети, из которых в текущем году построено 80,1 км.

В распространяемом сообщении отмечено, что существующая арычная сеть местами не закольцована, отсутствуют соединения с водоотводными коллекторами, имеются участки с противоуклоном. Это препятствует нормальному стоку дождевых и талых вод и является основным фактором подтоплений.