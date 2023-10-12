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Законодательство РК

Ковры за 7,8 млн тенге пытались купить чиновники в Петропавловске

Ковры за 7,8 млн тенге пытались купить чиновники в Петропавловске Фото: pixabay
Департамент Антикора по СКО предотвратил закупку ковров по 35 тыс. тенге за квадратный метр, которую пытался провести аппарат акимата Петропавловска, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-центре департамента Агентства РК по противодействию коррупции в Северо-Казахстанской области, с начала года ведомство выявило в регионе 79 фактов завышения цен при госзакупках. Благодаря вмешательству Антикора удалось сэкономить 1,8 млрд тенге.

Самой громкой отмененной закупкой стала попытка аппарата акима Петропавловска приобрести ковры по 35 тыс. тенге за 1 м². Антикоррупционная служба убедила чиновников, что им вовсе не требуются столь дорогие предметы декора, и тем самым избавила бюджет от неэффективного расходования 7,8 млн тенге.

Руководитель департамента Асхат Джакипбеков также сообщил, что по итогам анализа в работе регионального ДГД выявили 12 случаев коррупционных рисков. Выяснилось, что механизмы контроля на пропускных пунктах неэффективны, досмотр транспорта не проводили, а из-за отсутствия автомобильных весов налоговую нагрузку снижали, занижая массу импортируемых грузов. Антикор дал рекомендации по устранению найденных нарушений.

Ранее сообщалось, что коррупционные риски выявили в туристической сфере Алматинской области.

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