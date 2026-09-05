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События

Акимат хотел купить восемь служебных авто за 61 млн тенге: прокуратура отменила закупку

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 11:44 Фото: freepik
В Западном Казахстане предотвратили незаконную закупку восьми служебных автомобилей на 61,4 млн тенге. Акимат планировал приобрести транспорт, несмотря на действующий мораторий, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Каратобинского района предотвратила расходование 61,4 млн тенге из бюджета на покупку служебных автомобилей.

В июле районный акимат разместил на портале госзакупок объявления о приобретении восьми автомобилей. Однако закупка противоречила мораторию на приобретение служебного транспорта, введенному постановлением правительства от 24 сентября 2025 года.

Прокуратура внесла протест, после чего государственные закупки отменили. В результате удалось сохранить более 61 млн тенге бюджетных средств.

Ранее кассационный суд отменил итоги крупного тендера из-за "глюка" в системе.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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