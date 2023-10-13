Как сформировать у ребенка полезную привычку питаться правильно, рассказали эксперты

Проблема избыточной массы тела становится все более актуальной среди детей и начинает представлять угрозу. Согласно последним данным ВОЗ, в Казахстане 21% детей в возрасте 6-9 лет имеют избыточный вес или страдают ожирением.

12 октября в Алматы прошел круглый стол, где специалисты "Школы здорового питания" рассказали, как помочь привить здоровые привычки в питании подрастающему поколению через инновации в системе обучения.



Казахстанская программа "Школа здорового питания" реализуется в рамках глобальной инициативы "Нестле. Здоровые дети". Цель инициативы – помочь детям по всему миру вести более здоровый образ жизни.

Фото: Школа здорового питания

Ведущий научный сотрудник Национальной академии образования имени Алтынсарина Ботагоз Ахметова подчеркнула, что в систему образования Казахстана активно внедряются инновационные технологии с целью повышения качества обучения. Однако школа нуждается не только в современных и эффективных образовательных, но и воспитательных программах, в том числе, связанных с формированием культуры здорового питания у подрастающего поколения.



"Как раз примером такого воспитательного инструмента, позволяющего вовлекать школьников в заботу о собственном здоровье, является программа "Школа здорового питания". Ее опыт заслуживает активного изучения и масштабирования на всю страну", – заявила ведущий научный сотрудник Национальной академии образования имени Алтынсарина Ботагоз Ахметова.

Программа "Школа здорового питания" работает в столичных и алматинских школах с 2013 года. Она ориентирована на детей 6-8 лет и разработана совместно с Городским научно-методическим центром новых технологий в образовании и Казахской академией питания. А с 2023 года возможность использования в обучении цифровых ресурсов «Школы здорового питания» есть у всех образовательных учреждений страны.

Фото: Школа здорового питания

Руководитель отдела "Городского научно-методического центра новых технологий в образовании" Управления образования Алматы Татьяна Ежова отметила, что за 10 лет программа значительно расширила свои горизонты. Если в пилотном проекте участвовали всего 20 школ, то сейчас их почти 200. И это только по Алматы.



"Благодаря этой программе более 200 тыс. детей в Казахстане освоили правила правильного питания. Столь впечатляющие результаты были достигнуты за счет активного использования в программе интерактивных методик для воспитания полезных привычек у детей", – рассказала Татьяна Ежова.

Руководитель отдела образовательных программ Nestlé Евразия Александра Макеева добавила, что инновации и постоянное развитие – это то, что выделяет проект "Школа здорового питания". А его десятилетняя история – яркое подтверждение тому, как небольшой учебный курс превратился в масштабный комплекс, объединяющий разнообразные направления в обучении.

"Мы не меняем школьное питание, меню. Наша программа – это комплекс систематических занятий, рассчитанных на нескольких лет. Сами занятия проводят учителя в рамках внеурочной деятельности, как классные часы, один раз в неделю. Конечно, мы понимаем, что одного урока в неделю недостаточно, чтобы сформировать у ребенка понимание правильного питания. Поэтому наша программа составлена так, чтобы и родителям это было интересно, и они вовлекались в этот процесс", – отметила Александра Макеева.

В целом специальный курс представляет собой 34 занятия, рассчитанных на один учебный год. Руководитель отдела образовательных программ Nestlé Евразия уточнила, что компания регулярно проводит исследования эффективности проекта, чтобы проанализировать, как изменился рацион питания у детей.

"Наши исследования показали достаточно хорошие результаты. Если мы сравним знания участников программы и тех, кто в ней не участвовал, то можно увидеть, что в первом случае дети знают о правильном питании существенно больше. Это неудивительно, потому что на протяжении нескольких лет им рассказывают о том, как правильно питаться. Кроме того, они начинают по-другому относиться к разным продуктам и блюдам", – пояснила Александра Макеева.

По ее словам, у школьников также изменился режим и рацион питания. Дети, которые прошли обучающие курсы, питаются регулярно 4-5 раз в день, выбирая более полезные продукты.

Фото: Школа здорового питания

Цифровые уроки, фуд-лаборатория, конкурс "Наш дастархан" – это далеко не полный список новых образовательных инструментов проекта. "Школа здорового питания" запустила еще несколько новых образовательных ресурсов, с помощью которых обучение культуре здоровья станет доступным для всех младших школьников Казахстана.

