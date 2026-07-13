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Названы страны-лидеры по уровню ожирения, а какая ситуация в Казахстане

рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 15:43 Фото: Zakon.kz
Согласно последним данным ВОЗ, опубликованным на портале некоммерческой организации "Our World in Data", почти каждый второй взрослый казахстанец имеет избыточный вес, сообщает Zakon.kz.

Ожирение сегодня является одним из самых распространенных в мире заболеваний, а в условиях того, что уже 43-45% взрослого населения нашей планеты имеют избыточный вес, специалисты Всемирной организации здравоохранения и вовсе называют его глобальной неинфекционной эпидемией.

Такое заключение они связывают не с самим фактором избыточного веса, а с его тяжелыми последствиями, поскольку именно ожирение приводит к возникновению сахарного диабета, нарушениям работы всей эндокринной системы человеческого организма, сердечно-сосудистым заболеваниям, остеоартриту и даже к онкологии.

Основная проблема возникновения избыточной массы тела или ожирения, по версии исследователей, сегодня кроется в первую очередь в доступности высококалорийной пищи, богатой добавленным сахаром, солями и вредными жирами, а также в растущей гиподинамии – нехватка физической активности и снижение нагрузки на мышцы, вызванной сидячим образом жизни.

В число взрослых с ожирением попали люди, чей индекс массы тела превышает 25. Сам индекс рассчитывается как соотношение веса в килограммах и роста в метрах, возведенного в квадрат. Всего в исследовании ВОЗ оценивались показатели 199 стран мира.

Где от ожирения страдают больше всего

Самое большое количество людей с избыточной массой тела проживает в американском Самоа. Там, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, от ожирения страдают около 91% его населения.

Второе место по количеству граждан, имеющих индекс массы тела 25 и более, занимает полинезийское королевство Тонга (91% населения), а третьеТокелау (90% населения).

В десятку стран и зависимых от крупных государств территорий, где большая часть населения имеет избыточный вес, входят – Острова Кука (90%), Науру (89%), Ниуэ (88%), Самоа (87%), Тувалу (86%), Чили (80%) и Кувейт (77%).

Также в списке стран, где преобладает население с избыточной массой тела, отмечаются такие государства, как Катар (76%), Мексика (74%), Египет (73%), Саудовская Аравия (72%), Соединенные Штаты Америки (71%), Объединенные Арабские Эмираты (70%) и Новая Зеландия (68%).

Ситуация в Казахстане и СНГ

Первое место по количеству граждан, страдающих от ожирения, на пространстве стран Содружества занимает Узбекистан, где 64% от всего населения имеют избыточную массу тела.

На втором месте по этому показателю среди государств – членов СНГ находится Азербайджан (63%), а третью позицию занял Таджикистан. Там от ожирения страдают около 58% его граждан.

Следом за ними расположились – Казахстан (56%), Россия (56%), Армения (56%) и Кыргызстан (56%). То есть практически каждый второй взрослый человек в возрасте от 18 лет в этих государствах имеет избыточную массу тела или ожирение.

Меньше всего страдающих от избыточного веса на пространстве СНГ, по последним данным ВОЗ, сегодня в Беларуси55% от всего населения страны.

Страны с низким показателем ИМТ

Минимальная доля населения с избыточной массой тела, как показывает это исследование, в основном приходится на африканские государства. В данном ключе меньше всего от ожирения страдают граждане Эфиопии – всего 11%.

Также в число стран с низким количеством населения, имеющим избыточный вес, вошли – Эритрея (14%), Бурунди (17%), Восточный Тимор (17%), Мадагаскар (18%), Нигер (19%), Вьетнам (20%), Руанда (22%), Чад (23%), Демократическая Республика Конго (23%), Буркина-Фасо (24%) и Япония (24%).

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Олег Калиниченко
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