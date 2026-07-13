Названы страны-лидеры по уровню ожирения, а какая ситуация в Казахстане

Согласно последним данным ВОЗ, опубликованным на портале некоммерческой организации "Our World in Data", почти каждый второй взрослый казахстанец имеет избыточный вес, сообщает Zakon.kz.

Ожирение сегодня является одним из самых распространенных в мире заболеваний, а в условиях того, что уже 43-45% взрослого населения нашей планеты имеют избыточный вес, специалисты Всемирной организации здравоохранения и вовсе называют его глобальной неинфекционной эпидемией.

Такое заключение они связывают не с самим фактором избыточного веса, а с его тяжелыми последствиями, поскольку именно ожирение приводит к возникновению сахарного диабета, нарушениям работы всей эндокринной системы человеческого организма, сердечно-сосудистым заболеваниям, остеоартриту и даже к онкологии.

Основная проблема возникновения избыточной массы тела или ожирения, по версии исследователей, сегодня кроется в первую очередь в доступности высококалорийной пищи, богатой добавленным сахаром, солями и вредными жирами, а также в растущей гиподинамии – нехватка физической активности и снижение нагрузки на мышцы, вызванной сидячим образом жизни.

В число взрослых с ожирением попали люди, чей индекс массы тела превышает 25. Сам индекс рассчитывается как соотношение веса в килограммах и роста в метрах, возведенного в квадрат. Всего в исследовании ВОЗ оценивались показатели 199 стран мира.

Где от ожирения страдают больше всего

Самое большое количество людей с избыточной массой тела проживает в американском Самоа. Там, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, от ожирения страдают около 91% его населения.

Второе место по количеству граждан, имеющих индекс массы тела 25 и более, занимает полинезийское королевство Тонга (91% населения), а третье – Токелау (90% населения).

В десятку стран и зависимых от крупных государств территорий, где большая часть населения имеет избыточный вес, входят – Острова Кука (90%), Науру (89%), Ниуэ (88%), Самоа (87%), Тувалу (86%), Чили (80%) и Кувейт (77%).

Также в списке стран, где преобладает население с избыточной массой тела, отмечаются такие государства, как Катар (76%), Мексика (74%), Египет (73%), Саудовская Аравия (72%), Соединенные Штаты Америки (71%), Объединенные Арабские Эмираты (70%) и Новая Зеландия (68%).

Ситуация в Казахстане и СНГ

Первое место по количеству граждан, страдающих от ожирения, на пространстве стран Содружества занимает Узбекистан, где 64% от всего населения имеют избыточную массу тела.

На втором месте по этому показателю среди государств – членов СНГ находится Азербайджан (63%), а третью позицию занял Таджикистан. Там от ожирения страдают около 58% его граждан.

Следом за ними расположились – Казахстан (56%), Россия (56%), Армения (56%) и Кыргызстан (56%). То есть практически каждый второй взрослый человек в возрасте от 18 лет в этих государствах имеет избыточную массу тела или ожирение.

Меньше всего страдающих от избыточного веса на пространстве СНГ, по последним данным ВОЗ, сегодня в Беларуси – 55% от всего населения страны.

Страны с низким показателем ИМТ

Минимальная доля населения с избыточной массой тела, как показывает это исследование, в основном приходится на африканские государства. В данном ключе меньше всего от ожирения страдают граждане Эфиопии – всего 11%.

Также в число стран с низким количеством населения, имеющим избыточный вес, вошли – Эритрея (14%), Бурунди (17%), Восточный Тимор (17%), Мадагаскар (18%), Нигер (19%), Вьетнам (20%), Руанда (22%), Чад (23%), Демократическая Республика Конго (23%), Буркина-Фасо (24%) и Япония (24%).