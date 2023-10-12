Жители Атырау припомнили акимату невыполненное обещание

Жители Атырау записали видеообращение к городскому акимату, в котором напомнили, что местные власти пообещали им отремонтировать дорогу, но так этого и не сделали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ATPress.kz 12 октября, жители микрорайона Самал рассказали, что самостоятельно провели газ, свет и воду в свои дома. В акимате им пообещали заасфальтировать дорогу, но по факту работы так и не начались. В плохую погоду по 23-й улице микрорайона не может проехать даже "скорая".





В акимате Атырау местному изданию сообщили, что улицы в микрорайоне пока только собираются ремонтировать. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию. Ситуацию усложняет то, что некоторые садоводческие общества, где тоже нужно отремонтировать дороги, не имеют статуса ИЖС.





"Работы временно приостановлены по причине отсутствия участков, на которых ведутся работы по снятию старого слоя асфальтного покрытия (фрезированный материал). Помимо вышеуказанных участков, аналогичные работы по засыпке фрезированным материалом проводились на участках садоводческих обществ, которые десятилетиями не пользовались благами асфальтированной дороги", – говорится в сообщении акимата, которое цитирует ATPress.kz.

Ранее в Сети появилось видео из Кокшетау с застрявшей в грязи машиной "скорой помощи".