В Алматы и 10 областях страны объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Алматы и 10 областях Казахстана на 13 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматы днем ожидается временами сильный дождь. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20, временами 23-28 м/с.



В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период 13-14 октября 2023 года в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды в реках.

Ночью на большей части Кызылординской области ожидаются дождь, на востоке области сильный дождь. Сутки ожидается ветер северо-западный в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.



На юге Улытауской области ожидается ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на большей части Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области ветер юго-западный на севере, западе области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23 м/с.



В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-западный порывы 18 м/с.

Ночью на севере, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с.



Ночью и утром на юге Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, западе, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



Днем на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Ночью в северной половине области ожидается туман. В Павлодаре ночью ожидается туман.



Днем на востоке, в центре, горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный на юге, в центре, горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Резкое понижение температуры воздуха днем до +14+19, в горных районах области +9. В Талдыкоргане резкое понижение температуры воздуха днем до +15+17.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 октября 2023 года.