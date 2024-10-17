В Алматы и 14 областях объявлено штормовое предупреждение

В Алматы и 14 областях Казахстана на 18 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в центре, на востоке Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

На западе, севере Мангистауской области сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный на западе, востоке, севере области, порывы 15-20 м/с. В Актау гроза. Ветер юго-восточный ночью, порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Карагандинской области туман.

Ночью на западе, юге области, днем на большей части Западно-Казахстанской области гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный днем на западе, юге, севере области, порывы 15-20 м/с. В Уральске во второй половине дня гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Ночью и утром на юге, в предгорных, горных районах Алматинской области туман.

В Алматы ночью и утром туман.

В Актюбинской области ветер юго-восточный, восточный днем в центре, на юге области порывы 15-18 м/с.

В центре Кызылординской области пыльная буря. Ветер восточный, северо-восточный в центре, на севере области 15-20 м/с. В центре, на севере, западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кызылорде временами пыльная буря. Ветер восточный, порывы 15 м/с.

Ночью и утром на севере Костанайской области туман.

Ночью на севере-востоке, в горных районах Жетысуской области туман, днем гололед. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер, 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане 18-19 октября ночью заморозки 2 градуса.

Днем на юге, востоке Атырауской области временами сильный дождь. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер юго-восточный ночью на юге, востоке области, днем порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На юге Абайской области гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области гололед. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер западный, северо-западный на юго-востоке области, 15-18 м/с.

Ночью и утром в горных районах Туркестанской области туман. Ветер восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на севере, в горных районах области заморозки 2 градуса.

В горных районах Жамбылской области туман. Ветер юго-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром туман. Ночью заморозки 1-3 градуса.

О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящую пятницу, 18 октября 2024 года, корреспонденту Zakon.kz рассказали специалисты РГП "Казгидромет". Подробнее можно узнать здесь.

