Юные фотокоры и агрономы: как в актауском центре "Школьник" занимаются с особенными детьми

В одном из старейших центров дополнительного образования Актау вот уже четвертый год занимаются с особенными детьми. Их учат лепить и рисовать, играть на домбре и выращивать растения, фотографировать и делать разнообразные поделки.

Воспитанники получают высшие награды не только на региональных и республиканских конкурсах, но и на международных. С детьми и их педагогами познакомился и поговорил корреспондент Zakon.kz.

Фоторепортаж c веселых стартов "Мой Казахстан – свободный!" уже отправили на республиканский конкурс. Подготовила репортаж воспитанница КГУ "Центр Школьник" 16-летняя Люба Голуб. У девушки – инвалидность второй группы. Но это не мешает ей рисовать, лепить и даже делать интересные фотографии.

Фото из архива центра

"Недавно мы делали поделки на морскую тематику. Ребята разукрашивали стаканы, рисовали на камнях море, маяк, парусники. А затем все поделки передали в лавку ремесленников. И многие из этих поделок раскупили. Представляете, какая радость была у воспитанников, что их работы оценили! К слову, некоторые работы, в том числе и Любы Голуб и Азамата Абдугапарова – мальчик с нарушениями слуха и зрения, отметили на фестивале "Каспийская волна", – рассказала педагог по начальному техническому моделированию Валентина Зайцева.

Если в 2019 году, когда центр дополнительного образования только присоединился к проекту "Концептуальный подход к развитию инклюзивного образования", здесь занимались всего три особенных ребенка, то теперь их в десять раз больше. Занятия посещают и воспитанники из областного детского психоневрологического дома-интерната и интерната для неслышащих и слабослышащих детей.

"В январе мы прошли республиканские курсы по работе с детьми с особыми образовательными потребностями, получили сертификаты и теперь можем работать с такими ребятами. В моей группе пять таких детей. Вообще, разрешается до шести детей, если не нарушен интеллект. Если же есть подобные нарушения, то не больше трех. Мы не делим детей на особенных и обычных. У нас все вместе участвуют в конкурсах, соревнованиях, веселых стартах. Главное – не бояться работать с такими детьми и любить их. А любовь – она все перекрывает", – добавляет Валентина Зайцева.

Если ребенок плохо видит или слышит, то он старается восполнить недостающие ощущения осязанием. Такие дети, по словам педагога, отлично чувствуют различные материалы, кроме того, у многих проявляются таланты в рисовании или лепке. У 17-летней Меруерт Конилкос – сложный диагноз, у нее инвалидность первой группы. Мама девушки вспоминает, как почти 4 года назад пыталась определить дочь на занятия, однако ей везде отказывали из-за диагноза. И только в центре "Школьник" согласились заниматься с девочкой. И не прогадали. Оказалось, что у Меруерт отлично получается рисовать.

"Она ходит с удовольствием на занятия, всегда с нетерпением их ждет. Ей хочется, чтобы ее рисунок получился лучше, чем у других. И у нее действительно талант. Я не устаю восхищаться работой педагогов, тем, как они находят подход к каждому ребенку. И моя дочь к ним тянется. Таким детям очень важно не ощущать себя изгоем, поэтому я рада, что она ходит в общую группу и наравне со всеми занимается, участвует во всех конкурсах", – говорит Айкумис, мама Меруерт.

Выбор кружков для детей с особыми образовательными потребностями зависит от уровня подготовки педагогов. В центре "Школьник" готовы работать с такими воспитанниками. Единственная сложность – нет специалистов, которые бы знали язык жестов. Но и тут педагоги вышли из положения – к занятиям привлекают родителей или воспитателей из интернатов.

"У нас есть кружок "ЭкоӘлем". Здесь педагог Асем Жолбатырова занимается с детьми, в том числе и особенными. Они знакомятся с окружающим миром, выращивают растения, участвуют в экологических акциях. Также мы вводим новый кружок по гидропонике. Дети будут заниматься выращиванием микрозелени. Возможно, это будет их стартапом в будущем. Рисование и лепка очень востребованы, так как они снижают эмоциональное напряжение детей. Сейчас ввели кружок домбры. Мы понимаем, что инклюзивная среда должна быть создана с детства, чтобы все дети имели равные возможности для развития и социализации", – отмечает педагог-психолог КГУ "Центр "Школьник" Марина Имаева.

В центре занимаются дети от 5 до 18 лет, это бесплатно. Это большой плюс для родителей особенных детей, которым требуются постоянные реабилитации и коррекционная работа со специалистами. Сейчас воспитанники центра с нетерпением ждут соревнований "Веселые старты", в которых будут участвовать вместе с родителями.