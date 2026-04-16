Мошенники убедили казахстанку продать машину в два раза дешевле
Как сообщает 16 апреля 2026 года телеканал Астана ТВ, женщина обратилась в автоцентр с намерением срочно продать автомобиль Chevrolet Nexia по цене значительно ниже рыночной. При этом менеджеры заметили, что она постоянно находилась на связи с неизвестными, которые давали ей указания по телефону.
Подозрения у сотрудников вызвало и то, что на предложение продать машину по минимальной стоимости в 3 млн тенге женщина согласилась без раздумий. Хотя ее рыночная цена 5 млн. Объяснила она это срочной необходимостью в деньгах.
Представители автосалона сообщили о ситуации в полицию. Стражи порядка установили, что женщина находилась под психологическим воздействием. Лишь после разъяснительной беседы она осознала происходящее и отказалась от своей затеи.
"Была это попытка мошенничества, ей никакой ущерб ни причинен. Претензии она ни к кому не имеет. По абонентским номерам, по которым осуществлялись звонки проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление на причастных лиц и где были активированы эти абонентские номера".Олжас Магыпаров, Зам.начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области
