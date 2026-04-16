Мошенники убедили казахстанку продать машину в два раза дешевле

Жительница Рудного едва не лишилась автомобиля, действуя по указке мошенников. Попытку обмана удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудников одного из автосалонов Костаная, передает Zakon.kz.

Как сообщает 16 апреля 2026 года телеканал Астана ТВ, женщина обратилась в автоцентр с намерением срочно продать автомобиль Chevrolet Nexia по цене значительно ниже рыночной. При этом менеджеры заметили, что она постоянно находилась на связи с неизвестными, которые давали ей указания по телефону.

Подозрения у сотрудников вызвало и то, что на предложение продать машину по минимальной стоимости в 3 млн тенге женщина согласилась без раздумий. Хотя ее рыночная цена 5 млн. Объяснила она это срочной необходимостью в деньгах.

Представители автосалона сообщили о ситуации в полицию. Стражи порядка установили, что женщина находилась под психологическим воздействием. Лишь после разъяснительной беседы она осознала происходящее и отказалась от своей затеи.

"Была это попытка мошенничества, ей никакой ущерб ни причинен. Претензии она ни к кому не имеет. По абонентским номерам, по которым осуществлялись звонки проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление на причастных лиц и где были активированы эти абонентские номера". Олжас Магыпаров, Зам.начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области

