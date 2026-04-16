Общество

Мошенники убедили казахстанку продать машину в два раза дешевле

Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2026 00:48 Фото: pexels
Жительница Рудного едва не лишилась автомобиля, действуя по указке мошенников. Попытку обмана удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудников одного из автосалонов Костаная, передает Zakon.kz.

Как сообщает 16 апреля 2026 года телеканал Астана ТВ, женщина обратилась в автоцентр с намерением срочно продать автомобиль Chevrolet Nexia по цене значительно ниже рыночной. При этом менеджеры заметили, что она постоянно находилась на связи с неизвестными, которые давали ей указания по телефону.

Подозрения у сотрудников вызвало и то, что на предложение продать машину по минимальной стоимости в 3 млн тенге женщина согласилась без раздумий. Хотя ее рыночная цена 5 млн. Объяснила она это срочной необходимостью в деньгах.

Представители автосалона сообщили о ситуации в полицию. Стражи порядка установили, что женщина находилась под психологическим воздействием. Лишь после разъяснительной беседы она осознала происходящее и отказалась от своей затеи.

"Была это попытка мошенничества, ей никакой ущерб ни причинен. Претензии она ни к кому не имеет. По абонентским номерам, по которым осуществлялись звонки проводятся оперативно-розыскные мероприятия на установление на причастных лиц и где были активированы эти абонентские номера".Олжас Магыпаров, Зам.начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области

Немного ранее мы также рассказывали, что мошенники уже добрались до владельцев iPhone в Казахстане. Известно, что злоумышленники массово рассылают владельцам iPhone поддельные письма, SMS и push-уведомления о якобы переполненном облачном хранилище iCloud.

Канат Болысбек
Пенсионерка отдала мошенникам миллионы и едва не лишилась квартиры в Костанае
21:43, 27 ноября 2025
21:43, 27 ноября 2025
Пенсионерка отдала мошенникам миллионы и едва не лишилась квартиры в Костанае
