Десятки сотрудников месяцами оставались без зарплаты на востоке Казахстана

В Восточно-Казахстанской области прокуроры района Самар добились выплаты многомиллионной задолженности по зарплате перед работниками коммунального предприятия. Об этом 16 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

Нарушения трудовых прав 53 сотрудников были выявлены в ходе плановой проверки деятельности организации. Суммарная задолженность перед коллективом составила более 14 миллионов тенге.

По результатам акта прокурорского надзора руководство предприятия полностью погасило долги перед подчиненными, выплатив все причитающиеся средства.



За допущенные нарушения в отношении КГП на ПХВ "Самар" были приняты меры административного воздействия. Предприятие привлечено к ответственности по части 1 статьи 87 КоАП РК (Нарушение требований по оплате труда), в качестве наказания наложен штраф.

