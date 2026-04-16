Общество

Десятки сотрудников месяцами оставались без зарплаты на востоке Казахстана

Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области прокуроры района Самар добились выплаты многомиллионной задолженности по зарплате перед работниками коммунального предприятия. Об этом 16 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

Нарушения трудовых прав 53 сотрудников были выявлены в ходе плановой проверки деятельности организации. Суммарная задолженность перед коллективом составила более 14 миллионов тенге.

По результатам акта прокурорского надзора руководство предприятия полностью погасило долги перед подчиненными, выплатив все причитающиеся средства.

За допущенные нарушения в отношении КГП на ПХВ "Самар" были приняты меры административного воздействия. Предприятие привлечено к ответственности по части 1 статьи 87 КоАП РК (Нарушение требований по оплате труда), в качестве наказания наложен штраф.

Ранее в Шымкенте прокуроры предотвратили нецелесообразное расходование бюджетных средств на сумму 1,7 млрд тенге.

Канат Болысбек
Читайте также
Чиновники пытались потратить 1,7 млрд тенге "впустую" в Шымкенте
18:22, 16 апреля 2026
Чиновники пытались потратить 1,7 млрд тенге "впустую" в Шымкенте
10 лет по подделке: сотрудники нацпарка "Тарбагатай" оказались с фейковыми дипломами
10:51, 14 мая 2025
10 лет по подделке: сотрудники нацпарка "Тарбагатай" оказались с фейковыми дипломами
Пастбища, предназначенные для нужд казахстанцев, незаконно передали в земельный фонд
09:37, 25 апреля 2024
Пастбища, предназначенные для нужд казахстанцев, незаконно передали в земельный фонд
Последние
Популярные
Читайте также
"Это помогает на корте". Елена Рыбакина - об особенностях своего характера
00:42, 17 апреля 2026
"Это помогает на корте". Елена Рыбакина - об особенностях своего характера
"Ни с кем не сравнить": две легенды UFC назвали фанатов ММА из Казахстана лучшими в мире
00:10, 17 апреля 2026
"Ни с кем не сравнить": две легенды UFC назвали фанатов ММА из Казахстана лучшими в мире
Видеообзор победы Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира
23:35, 16 апреля 2026
Видеообзор победы Елены Рыбакиной над 19-й ракеткой мира
Елена Рыбакина озвучила долгожданную новость
23:06, 16 апреля 2026
Елена Рыбакина озвучила долгожданную новость
