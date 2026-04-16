Неожиданные изменения в армии Казахстана: Минобороны дало разъяснения

В Министерстве обороны Казахстана разъяснили изменения в правила пользования мобильной связью. Согласно приказу главы ведомства от 30 марта 2026 года, обновлен порядок вноса, выноса и эксплуатации абонентских устройств в воинских частях и структурах ведомства, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, ранее военнослужащим разрешалось пользоваться исключительно кнопочными телефонами, которые выдавались на ограниченный срок строго внутри казармы.

Новые правила значительно смягчают эти условия, расширяя доступ к средствам связи для солдат срочной службы, курсантов и кадетов.

"Сейчас солдатам (были внесены изменения в вышеуказанный приказ 30 марта т.г.), курсантам, кадетам допускается внос, вынос телефонов до места размещения (расположение в казарме) в выключенном состоянии. Ими можно пользоваться в пределах своего подразделения (то есть казармы), а также при нахождении в военном госпитале, лечебном и диагностическом отделениях военно-медицинских частей и учреждений", – сообщили 16 апреля 2026 года в пресс-службе МО РК.

В министерстве также добавили, что время пользования также определяется командирами на местах. Обычно это личное отведенное для солдат время без отрыва от занятий боевой и государственно-правовой подготовки.

