Фельдшеры и врачи Каскелена вынуждены делить здание с посетителями кафе

В Алматинской области разгорается скандал вокруг службы скорой помощи. Дело в том, что фельдшеров и врачей Каскелена выселили с территории больницы. И теперь они вынуждены делить здание с местным кафе, сообщает Zakon.kz.

Медработники рассказали КТК, что для работы нет никаких условий: маленькие кабинеты, проблемы с освещением и единственный умывальник. Ютиться на одном этаже приходится сразу 9 бригадам.

Водители и врачи подстанции скорой помощи в Каскелене сегодняшний рабочий день встретили в одном здании с кафе. По их словам, переселили их без предупреждения. Теперь путь до кабинетов превратился едва ли не в полосу препятствий. Въезд осложняют дорожные заторы, неудобства доставляет и высокая лестница. Кстати, кареты скорой помощи теперь соседствуют со столиками для посетителей общепита.

"С начала основания скорой мы находились в центральной районной больнице. После чего даже не предоставили никакую бумагу о выселении. И выселили сюда, в кафе заброшенное. Нет стоянки. Здесь музыка, здесь люди ходят. Нет условий. Окна не проветриваются. Абсолютно заброшенное здание. Сейчас мы уже на республиканском уровне. До 30 вызовов на одного человека". Фельдшер Сандугаш Сарсенбаева

Сейчас фельдшеры и врачи ютятся в этом небольшом помещении. Здесь вынуждены работать сразу девять бригад. Освещение есть не везде. Например, в этом кабинете всегда темно. И это – несмотря на то, что здесь считают и выдают лекарства. Нагрузка у медработников действительно колоссальная. Они говорят, что обслуживают весь Карасайский район Алматинской области. Поэтому и условий требуют соответствующих.

"Вот, пожалуйста, санузел – он один. Сюда ходят в туалет и мальчики, и девочки. Вот раковина стоит. Это единственная точка доступа воды. Больше нигде в помещении этом воду взять нельзя", – говорят медики.

Сотрудники требуют немедленного переселения в помещение, которое соответствует медицинским стандартам. Жалуются: работать при таких условиях просто невозможно.

"Вчера, когда мы сюда пришли, удивились. Здесь невозможно. Нет кухни, чтобы пообедать. Нет горячей воды, нет места для отдыха. Внутри мухи. Холодно. По лестнице тяжело подниматься элементарно. Кто-то может получить травму. Здесь не хочется работать". Фельдшер Бахытгуль Лесбеккызы

На возмущения фельдшеров, врачей и водителей сегодня отреагировало руководство. Оказалось, что в здании, где сотрудники работали раньше, планируют открыть платный кабинет МРТ. И, судя по всему, немедленно.

"В Карасайской районной больнице мы установим МРТ-аппарат – на месте, где ранее находилась подстанция скорой помощи. Главный врач сказал, что мы должны приступить к строительным работам. Затем здание пришлось освободить. Здесь мы находимся временно. В течение недели мы переедем". Замдиректора Областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Мерей Аманов

Также он пообещал, что переезд будет в новое здание в этом же районе. Сколько там места, этажей и какие именно созданы условия, пока остается загадкой. Руководитель не раскрывает всех деталей, но обещает, что шумных соседей у медиков точно не будет.

Ранее сообщалось, что в Алматы диспетчеры станции скорой помощи возмущены сокращением штата.