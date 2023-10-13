Мусин: Сбои с интернетом в Казахстане скоро прекратятся
Фото: pxhere
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на брифинге в рамках форума Digital Bridge объяснил сбои с интернетом в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Журналисты поинтересовались у Багдада Мусина, с чем связаны перебои со связью.
"По конкретному каждому случаю надо разбираться", – сказал министр.
Он также объяснил перебои со связью.
"Сейчас идет массовая установка и переход на технологию 5G и базовые станции. Вывозятся либо завозятся, идет процесс. Конечно, в процессе могут возникать сложности, это технологии, когда происходит установка и настройка этих сервисов. Конечно, мы извиняемся перед жителями. Это временное явление. Операторы мобильной связи заверяют, что до конца года исправят ситуацию в столице и Алматы", – резюмировал глава МЦРИАП.
Ранее Багдат Мусин рассказал, во сколько обойдется интернет от Илона Маска сельским школам Казахстана.
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