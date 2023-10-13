Мусин: Сбои с интернетом в Казахстане скоро прекратятся

Фото: pxhere

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на брифинге в рамках форума Digital Bridge объяснил сбои с интернетом в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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