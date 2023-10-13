Мусин: Казахстанский сегмент интернета ежеминутно подвергается тысячам атак

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на брифинге в рамках форума Digital Bridge 2023 13 октября высказался о DDOS-атаках в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Багдат Мусин отметил, что в Казахстане есть Центр информационной безопасности, который находится в ведении Государственной технической службы.

"Она сама находится в ведении КНБ. Поскольку я курирую информационную безопасность как госполитику и как орган, который контролирует, у нас есть есть право наложения административных взысканий. Мы знаем, что происходит. Тысячи атак на казахстанский сегмент сети Интернет происходят ежеминутно", – заявил министр.

Багдат Мусин подчеркнул, что это нормальное явление.



"Бывает всплеск. Когда эти всплески идут, тогда, конечно, бывают инциденты и внештатные ситуации. Но ежедневно наш Центр информационной безопасности способен отражать тысячи и миллионы DDOS-атак, которые идут на казахстанский сегмент. Мы способны их отражать", – заверил Багдат Мусин.

Министр пообещал и дальше совершенствовать устройства и оборудование для противодействия таким атакам.

Ранее Багдат Мусин пообещал, что сбои в работе интернета в Казахстане скоро прекратятся.