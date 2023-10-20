Дети жили прямо на развалинах дома - Казахстанские спасатели рассказали о работе в Афганистане

После мощного землетрясения в Афганистане наши спасатели отправились туда, чтобы помочь стране ликвидировать последствия. Они рассказали, как буквально вручную разбирали завалы и помогали людям, передает Zakon.kz.

7 октября в 40 километрах от афганского города Герат с населением 272 тысячи человек произошло землетрясение магнитудой 6,2. Уже на следующий день стало известно о не менее сотни погибших и тысячи пострадавших. Впоследствии их число неуклонно росло, ведь сильная дрожь земли "похоронила" под завалами многих жителей.

Страна, еще не успевшая отправиться от прошлого землетрясения, 2022 года, просила мир о помощи. И помощь, конечно, пришла. В том числе — со стороны Казахстана.

10 октября по поручению президента Касым-Жомарта Токаева 45 наших спасателей вылетели в Афганистан. Это был опытный, многое повидавший, укомплектованный всем необходимым отряд. Однако, по словам руководителя Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК по городу Алматы, спасателя международного класса Владимира Цоя, даже "тертым" специалистам нашлось, чему удивиться:

"По прибытии в аэропорт нас встретили местные власти, сопроводили до резиденции. После недолгой беседы нам определили участок. Сложный участок: более 700 домов — все разрушены. Домики одноэтажные, саманные. Впервые столкнулись с тем, что наше привычное оборудование —гидравлические, пневматические инструменты нам не пригодились. Эти саманные кирпичи… Я не знаю, по сколько лет они стояли, но… Казалось бы, эта глина должна просто рассыпаться, но она, наоборот, была до такой степени твердой, что нам приходилось ее кирками ломать. Все разгребали вручную".

Утром 11 числа люди почувствовали еще один толчок. Местные власти отчитались о разрушениях в двух населенных пунктах - за 10 км от места дислокации казахстанских спасателей. Две группы выдвинулись туда, оказали пострадавшим первую помощь. Прочесав территорию, вернулись обратно.

Навидались за время нахождения в Афганистане, конечно, всякого.

"Встретились нам трое мальчишек, на вид - лет 10. Стоят, стелют что-то в развалинах. Присмотрелись - тоненькое покрывало. Спать готовились. Через переводчика поговорили с одним из ребят. Выяснилось, что они братья, рядом - их разрушенный дом. Они там и ночуют, живут в развалинах. Все остальные, восемь человек в семье было, погибли. Идти некуда", - рассказал Цой.

Население показалось спикеру доброжелательным. Правда, власти все равно приставили к группе вооруженную охрану. Работая в круглосуточном режиме, спасатели обследовали все, что могли. Больше их помощь не требовалась.

14 октября они вернулись в Казахстан.

А уже 19-го республика праздновала День спасателя.