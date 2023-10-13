Проглотил соску: 9-месячного ребенка спасли в Жамбылской области
Как рассказали в Управлении здравоохранения Жамбылской области, в больницу на карете "скорой" доставили 9–месячного мальчика. Родители были не на шутку перепуганы тем, что сын внезапно потерял сознание, ударился головой, а затем у него началась многократная рвота.
Педиатры осмотрели пациента и предварительно поставили диагноз: черепно–мозговая травма. Однако ребенку не становилось лучше, следом на консультацию были приглашены хирурги.
Малышу сделали рентген и УЗИ–исследование органов брюшной полости. Обследования показали, что у мальчика есть все признаки непроходимости кишечника.
Врачи выяснили, что ребенок во время игры держал во рту соску и проглотил ее. Пациенту экстренно провели операцию на брюшной полости. Хирургическое вмешательство провели заведующий хирургическим отделением Канат Дуйсебаев, хирург Даурен Багибаев и врач–анестезиолог Еркин Тураров. Пресс-служба Управления здравоохранения Жамбылской области
Младенческий "аксессуар" находился внутри кишки и мешал нормальной работе ЖКТ. Специалисты удалили предмет и восстановили функции кишечника.
Первые сутки после операции малыш находился в отделении реанимации, теперь он проходит лечение в отделении хирургии.
Похожая история с ребенком произошла в Караганде, где двухлетний ребенок проглотил 11 магнитных шариков от игрушки.