Проглотил соску: 9-месячного ребенка спасли в Жамбылской области

Детскую соску извлекли из кишечника девятимесячного ребенка хирурги Жамбылской областной детской больницы. Инородный предмет находился в организме малыша несколько дней: врачи обнаружили пустышку не сразу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении здравоохранения Жамбылской области, в больницу на карете "скорой" доставили 9–месячного мальчика. Родители были не на шутку перепуганы тем, что сын внезапно потерял сознание, ударился головой, а затем у него началась многократная рвота.

Педиатры осмотрели пациента и предварительно поставили диагноз: черепно–мозговая травма. Однако ребенку не становилось лучше, следом на консультацию были приглашены хирурги.

Малышу сделали рентген и УЗИ–исследование органов брюшной полости. Обследования показали, что у мальчика есть все признаки непроходимости кишечника.

Врачи выяснили, что ребенок во время игры держал во рту соску и проглотил ее. Пациенту экстренно провели операцию на брюшной полости. Хирургическое вмешательство провели заведующий хирургическим отделением Канат Дуйсебаев, хирург Даурен Багибаев и врач–анестезиолог Еркин Тураров. Пресс-служба Управления здравоохранения Жамбылской области

Младенческий "аксессуар" находился внутри кишки и мешал нормальной работе ЖКТ. Специалисты удалили предмет и восстановили функции кишечника.

Первые сутки после операции малыш находился в отделении реанимации, теперь он проходит лечение в отделении хирургии.

Похожая история с ребенком произошла в Караганде, где двухлетний ребенок проглотил 11 магнитных шариков от игрушки.