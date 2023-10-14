Жилой комплекс "Аккент" восстановили после пожара: жители делятся впечатлениями

Представители акимата Алматы проведали всех погорельцев 54-го дома ЖК "Аккент", которые с 10 сентября начали заселяться в свои отремонтированные квартиры после пожара.

Трагедия произошла этим летом, 1 августа. В настоящее время дом заселен на 100%. Ремонт квартир проводился по поручению акима Алматы Ерболата Досаева.

Были проведены работы по замене кабеля, восстановлению приборов учета, подъездных, лифтовых и этажных площадок.

Фото: акимат Алматы

В подъезде установлены новое пожарное оборудование, пожарная сигнализация, вентиляторы, дымоотводы, а также наружная пожарная лестница. Перед заселением жителей систему протестировали сотрудники акимата.

Фото: акимат Алматы

Двери в шахтах заменили на алюминиевые. После восстановительных работ лифт функционирует в штатном режиме.

Фото: акимат Алматы

Ремонт квартир производили, начиная с верхних этажей. Жители дома возвращались по мере готовности квартир. По словам одного из жильцов, Ермека Нурбосынова, ремонт сделали в кратчайшие сроки – как и обещал аким.

Фото: акимат Алматы

"Мы это дело в тот раз отпраздновали, пригласили всех, соседей из других домов, близких, зарезали барана, чтобы не было никогда таких черных дней. Очень благодарны, что нам помогли, быстро и дружно", – сказал Ермек Нурбосынов.

Фото: акимат Алматы

В квартирах полностью заменили двери, наклеены новые обои, заменена "электрика". А чтобы избавиться от тяжелого запаха гари, была применена технология озонирования. Это определенная обработка воздуха в квартирах, которая позволила устранить запах. Сейчас свежий воздух в домах, люди заехали, все довольны.

Фото: акимат Алматы

Батима Кожекбаева проживает на 2 этаже пострадавшего дома ЖК "Аккент" с 2020 года. По завершении ремонта она вместе с семьей вернулась в свою квартиру. По ее словам, аким района часто их навещает, спрашивает, как обстоят дела, предлагает помощь.

Фото: акимат Алматы

"Хорошо сделали, дома тепло и чисто. Недавно включили отопление. Выражаю огромную благодарность всем, кто приложил усилия к ремонту, – акиму района, застройщику, а также рабочим", – сказала Батима Кожекбаева.

Фото: акимат Алматы

В этом доме – 96 квартир. На их восстановление, косметический ремонт акиматом Алматы выделено 100 млн тенге. Дополнительно 68,4 млн тенге были распределены на расселение и аренду съемных квартир для жителей на два месяца.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, застройщик выделил дополнительные 300 млн на ремонтные и восстановительные работы снаружи дома и лестничных площадках, чтобы жители скорее вернулись в свои квартиры.

Фото: акимат Алматы

Отдельная помощь предоставлена семьям погибшей во время пожара девушки – Асель и пострадавшей девушки, студентке 2 курса алматинского вуза.

Застройщиком Ayt Housing Complex передана родителям Асель Бекмухаметовой трехкомнатная квартира площадью 77 кв. м, расположенная в этом же жилом комплексе, и погашены кредиты общей суммой в 2 млн 243 тыс. тенге. Также по ходатайству районного акимата списан долг по кредиту Асель в одном из казахстанских банков в размере 1 млн 470 тыс. тенге. Акиматом района выделено 700 тыс. тенге на прощание с Асель, а 1 млн тенге застройщик выделил на организацию поминального обеда – аса.

Во время обхода акима Алатауского района 13 октября состоялась встреча с семьями Асель и пострадавшей девушки. Отец Асель попросил помощь в погашении потребительского кредита в размере 3 млн тенге перед БВУ, который оформлен на старшую дочь Айжан Бекмухаметову. Айжан получила переломы при падении с балкона во время пожара и в настоящее время является нетрудоспособной. Застройщик обещал оказать финансовую поддержку в сумме 1 млн тенге на лечение девушки.

Фото: акимат Алматы

В другой семье пострадала девушка – студентка 2 курса КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Она также является теперь нетрудоспособной. Ее мать, Зульфия Куракбаева, попросила оказать помощь по ежегодной оплате за обучение дочери в размере 800 тыс. тенге. А также предоставить услуги психолога, инватакси и отремонтировать автотранспорт, который был поврежден при пожаре.

На все обращения аким Алатауского района обещал оказать всю необходимую помощь, на что Зульфия Куракбаева выразила благодарность.

Напомним, 1 августа в жилом доме в мкр. Аккент произошел пожар. Свыше 300 жителей дома были эвакуированы. Спустя два месяца после трагедии жильцы вернулись в свои квартиры и повторно отпраздновали новоселье.