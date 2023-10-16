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Телефон доверия для жертв насилия начал действовать в Казахстане

Телефон доверия для жертв насилия начал действовать в Казахстане Фото: pixabay
Единый номер для звонков по всей стране запустили с 16 октября. По номеру "111" могут обратиться пострадавшие от любого вида насилия, в том числе, буллинга и домогательств, сообщает Zakon.kz.

Телефонная линия будет работать круглосуточно, звонки на номер бесплатные как с городских телефонов, так и для пользователей мобильных телефонов, сообщает пресс-служба правительства.

"Слаженная работа системы позволит оказывать оперативную правовую, психологическую и консультативную помощь гражданам, предотвращая негативные последствия неправомерных действий в отношении женщин и детей", – отметила вице-министр Дуйсенова.


Телефон доверия для жертв насилия начал действовать в Казахстане

Фото: пресс-служба правительства

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева анонсировала жесткие меры за насилие в отношении детей. Законодательный документ вынесли на обсуждение после того, как 1 сентября Касым-Жомарт Токаев потребовал ужесточнить наказание за любые формы насилия.

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