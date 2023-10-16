Землетрясение произошло в Алматинской области

В Алматинской области 16 октября произошло землетрясение. Информации о разрушениях и жертвах не поступало, сообщает Zakon.kz.

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 октября в 13 час 32 мин 30 сек Алматинского времени зарегистрировала землетрясение.



Эпицентр землетрясения располагался в 64 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана (открытая местность, на восток от села Кырбалтабай Енбекшиказахского района в 14,3 км).

"Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.63° с.ш. 77.46° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости об ощутимости нет", – говорится в сообщении.

По информации департамента по ЧС Алматинской, сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.

11 октября на территории Алматинской области произошло землетрясение.