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Землетрясение произошло в Алматинской области

Землетрясение произошло в Алматинской области Фото: indiana university
В Алматинской области 16 октября произошло землетрясение. Информации о разрушениях и жертвах не поступало, сообщает Zakon.kz.

Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 16 октября в 13 час 32 мин 30 сек Алматинского времени зарегистрировала землетрясение.

Эпицентр землетрясения располагался в 64 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана (открытая местность, на восток от села Кырбалтабай Енбекшиказахского района в 14,3 км).

"Энергетический класс землетрясения 8.7. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.63° с.ш. 77.46° в.д. Глубина 15 км.  Сведения об ощутимости об ощутимости нет", – говорится в сообщении. 

По информации департамента по ЧС Алматинской,  сообщении о разрушениях и жертвах не поступало.

11 октября на территории Алматинской области произошло землетрясение.

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