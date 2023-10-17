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В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт

В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт Фото: pixabay
Молодой человек создал веб-сайт, на котором размещались фотографии студенток без их согласия с призывом оценить их внешность. В Назарбаев Университете заявили о том, что виновный найден, сообщает Zakon.kz.

Дисциплинарное разбирательство в отношении ответственного лица инициировали в Назарбаев Университете после того, как в Сети появился веб-сайт, на котором размещались фотографии студенток. 

В Назарбаев Университете наказали студента, создавшего провокационный сайт

Фото: t.me/qumash_kz

"Подразделение по координации дисциплины и защиты интересов студентов Департамента по работе со студентами (ДРС) и Студенческое Правительство совместно предприняли срочные меры по дезактивации веб-сайта, закрыв к нему доступ. Важно отметить, что этот случай предупредил нас о нарушениях IT безопасности. Мы примем превентивные меры для устранения любых недостатков в нашей системе безопасности серверов и повышения безопасности данных студентов", – говорится в сообщении Назарбаев Университета. 

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В университете отметили, что администрация "категорически осуждает любую форму сексуальной объективации по гендерному признаку".

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"Пользуясь случаем, напоминаем каждому члену сообщества Назарбаев Университета, что обращение с людьми как с товаром, лишенным присущего им достоинства, может иметь серьезные и долгосрочные последствия для их психического благополучия. Кроме того, необходимо понимать, что публикация персональных данных, включая имена и фотографии, без явного согласия вовлеченных лиц представляет собой наказуемое правонарушение в соответствии с Законом Республики Казахстан “О персональных данных и их защите". 


Проблема безопасности персональных данных обостряется во всем мире. Этому способствует взрывной рост объемов информации о гражданах, которую собирают всевозможные организации. Стремительная цифровизация государственных и коммерческих структур обостряет эту проблему и в Казахстане.

Можно ли утверждать, что персональные данные казахстанцев защищены? Ответ на этот вопрос читайте здесь. 

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