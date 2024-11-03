Женщина устроила провокационную акцию в иранском университете

2 октября молодая женщина разделась до нижнего белья в иранском университете. Очевидно, это произошло в знак протеста против строгого дресс-кода в стране, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, на видео, размещенном в социальных сетях, видно, как охранники филиала Исламского университета Азад задерживают неопознанную женщину. Представитель университета Амир Махджоб сказал на X, что "в полицейском участке она находится под сильным психическим давлением и имеет психическое расстройство".

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что действия женщины были преднамеренным протестом.

"Для большинства женщин появление на публике в нижнем белье является одним из худших кошмаров. Это реакция на глупое требование (властей) обязательного ношения хиджаба", – написала Лей Ла, пользователь X, в комментарии к видео.

Все больше женщин бросают вызов властям, снимая свои чадры после общенациональных протестов, последовавших за смертью в сентябре 2022 года молодой иранской курдской женщины, находившейся под стражей в полиции нравов за предполагаемое нарушение правил ношения хиджаба.

Силы безопасности жестоко подавили восстание.

Ранее Британии пришлось вернуть в тюрьмы три четверти отпущенных досрочно заключенных.

