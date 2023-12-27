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Мародеры повадились грабить аварийный дом в Павлодаре

ограбление аварийного дома в Павлодаре Фото: pixabay
В Павлодаре аварийный дом грабят мародеры. Пару месяцев назад его законсервировали и закрыли. Но жильцы периодически проверяют 5-этажку и несколько раз буквально застали воров на месте преступления, сообщает Zakon.kz.

Дом объявили аварийным в сентябре 2023 года. И в течение месяца экстренно эвакуировали всех жильцов. Здание обещали регулярно патрулировать. Но мародеров это не остановило, отмечает Первый канал "Евразия".

"С западной стороны нашего дома из подвального помещения, где коллектора, стояки канализационные, лежаки. Это все демонтировали и выбросили наружу с целью сдать металлолом". Житель Павлодара Константин Шамин

Кроме того, как выяснилось, квартиру пенсионерки ограбили еще в ноябре.

"Залезли на решетку первого этажа, проникли к нам, разбили стекло, раскурочили балконную дверь, срезали батареи. Это делали они, видимо, не первый раз. Чтобы срезать 4 батареи, нужно время". Жительница Павлодара Валентина Осинская

Люди возмущены ситуацией и хотят защитить дом от мародеров до государственной оценки.

"Обещали, что после оценки мы сможем приобрести себе какое-то соответствующее жилье. А по существу получится, что нам оценят его по минималке, потому что все разворовано и батареи все полопались и ещё что-то подпорчено из имущества". Житель Павлодара Ильяс Сенич

Между тем, оценку аварийного здания обещают провести после разработки плана детальной планировки будущей застройки микрорайона. А до тех пор акимат города доверил полиции охрану дома. И ни о каких мародерствах, по словам представителей власти, никто не слышал.

"Фактов того, что кража была, у нас не подтверждается. Если на сегодня такое возможно, то мы совместно с местной полицейской службой выедим и проведем ревизию". Замакима города Павлодара Кадиша Беготаева

Как уточняется, в процессе создания материала, в полиции кражи подтвердили, а подозреваемых в мародерствах задержали.

Ранее сообщалось, что в сентябре власти Павлодара решили ввести особый режим сразу после того, как жители одного из домов пожаловались на трещины в строении. При осмотре здания выяснилось, что конструкция буквально расходится по швам. А значит, находиться там сейчас опасно, дом может рухнуть в любой момент.

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