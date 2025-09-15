#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
540.84
634.46
6.43
Право

В МВД готовы поддержать поправки по ужесточению наказания за двойное гражданство

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 18:08 Фото: Zakon.kz
Заместитель внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве 15 сентября 2025 года высказался о возможности ужесточения ответственности за двойное гражданство, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что депутаты Мажилиса предложили ужесточить ответственность за двойное гражданство. В этой связи они поинтересовались позицией МВД.

"Если мы выявляем двойное гражданство – самое большое наказание – мы лишаем его гражданства Республики Казахстан. Наверное, это и без того жестокое наказание. Но в принципе мы с депутатами эти вопросы обсудим и, если будут предложения, мы готовы изучить и обсудить. По большому счету мы не против ужесточения наказания", – сообщил он.

31 января 2025 года в Пограничной службе КНБ сообщили, что в соответствии с казахстанским законодательством наличие двойного гражданства наказывается штрафом до 300 МРП (1 179 600 тенге) или административным выдворением.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
КСК стали некоммерческими организациями, и их освободили от НДС
16:22, Сегодня
КСК стали некоммерческими организациями, и их освободили от НДС
Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия
14:42, Сегодня
Когда первая АЭС в Казахстане получит свое название: создана конкурсная комиссия
Изменился перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора
13:03, Сегодня
Изменился перечень лекарств, закупаемых у единого дистрибьютора
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: