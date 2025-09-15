В МВД готовы поддержать поправки по ужесточению наказания за двойное гражданство

Фото: Zakon.kz

Заместитель внутренних дел Игорь Лепеха на брифинге в правительстве 15 сентября 2025 года высказался о возможности ужесточения ответственности за двойное гражданство, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что депутаты Мажилиса предложили ужесточить ответственность за двойное гражданство. В этой связи они поинтересовались позицией МВД. "Если мы выявляем двойное гражданство – самое большое наказание – мы лишаем его гражданства Республики Казахстан. Наверное, это и без того жестокое наказание. Но в принципе мы с депутатами эти вопросы обсудим и, если будут предложения, мы готовы изучить и обсудить. По большому счету мы не против ужесточения наказания", – сообщил он. 31 января 2025 года в Пограничной службе КНБ сообщили, что в соответствии с казахстанским законодательством наличие двойного гражданства наказывается штрафом до 300 МРП (1 179 600 тенге) или административным выдворением.

