В Алматы ежедневно "въезжает" целая Латвия

По 10 основным магистралям на территорию Алматы, по данным полиции, в рабочие дни въезжает в среднем свыше 400 тысяч автомобилей, сообщает Zakon.kz.

По дополнительным 17 дорогам, ведущим из области в город, заезжают еще более 300 тысяч транспортных средств.



"Входящий транспортный поток в Алматы превышает 700 тысяч машин, что составляет примерно треть от всего населения города – 2,147 млн человек. Эти данные получены на основе мониторинга дорожной ситуации с использованием возможностей аппаратно-программного комплекса "Сергек" в пятницу 6 октября 2023 года", – рассказали в акимате.

Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны.

"Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно "въезжает" целая Латвия. На местном уровне – это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны – в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин", – отметили в ведомстве.

Помимо входящего транспортного потока в самом Алматы зарегистрировано около 617 тысяч автомобилей. Более 400 тысяч машин регулярно передвигаются по городу вместе с теми, кто приезжает из области, то есть суммарно более 1 млн 100 тысяч транспортных средств. Иными словами, ситуация на дорогах такая, как если бы за руль сел каждый второй житель нашего города.

Ранее акима Алматы Ерболата Досаева попросили изменить тарифы за проезд по БАКАД. 16 июня по БАКАД официально запустили автомобильное движение. Стоимость одного часа езды по БАКАД для легковых авто составляет 242 тенге.